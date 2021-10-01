Сотня предпринимателей продолжает свое обучение в рамках конкурса "Тюменская марка"

Фото организаторов

В рамках деловой программы конкурса "Тюменская марка" 28 и 29 сентября прошли образовательные бизнес-тренинги в мультицентре "Контора пароходства". Предприниматели продолжают свое обучение, перед тем как вступить в борьбу за звание победителя проекта 2021 года.

Конкурс "Тюменская марка" продолжается. Участники уже успели посетить мастер-классы именитых бизнес-тренеров и получить большое количество полезной информации. Главная цель проекта – научить предпринимателей новому и сделать их сильнее, поэтому в рамках "Тюменской марки" идет серьезная работа по обучению конкурсантов.

Участники понимают, что успешное ведение бизнеса невозможно без постоянного развития, поэтому с большим интересом посещают образовательные интенсивы. "Приятно видеть, что люди действительно заинтересованы, люди действительно понимают, что бизнес – это не только закупки, это не только определенные истории про деньги. Бизнес – это про цели не только денежные, бизнес – это про миссию", – отметила бренд-стратег, маркетолог и спикер конкурса "Тюменская марка 2021" Анна Русакова.

Преподаватели рассказывают участникам о трендах, делятся фишками и прямо на занятиях предлагают предпринимателям практиковаться. Например, на мастер-классе Игоря Самойлика на тему "СJM. Карта путешествий клиента и как ей управлять" они составляли портреты своих клиентов. Как признается одна из участниц Ирина Урбант, до этой встречи многие конкурсанты не задумывались о портрете своей целевой аудитории, но оказалось, что такая практика может помочь предприятию расцвести и привлечь как можно больше клиентов.

Насыщенная образовательная программа, практика, обмен опытом и новые знакомства – вот, что ценно для участников конкурса. Каждый бизнес-тренинг помогает предпринимателям находить ошибки и выбирать правильное направление своего бизнеса.

У участников есть возможность бесплатно пройти обучение у ведущих экспертов региона и эту возможность не упускают как минимум сто предпринимателей, которые принимают участие в конкурсе "Тюменская марка". При этом организаторы отмечают, что те конкурсанты, которые не пройдут в финал, смогут продолжить свое обучение в рамках проекта и посещать все образовательные мероприятия.

Узнать всю актуальную информацию о конкурсе для предпринимателей "Тюменская марка" можно на официальном сайте проекта https://marka72.tyumen-city.ru, либо на странице @tyumen_marka.