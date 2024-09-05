В Тюмени презентуют очередную "Тюменскую марку"

"Тюменская марка" - одно из самых знаковых деловых событий в жизни областного центра, традиционно вызывающее большой интерес со стороны бизнеса и горожан. Презентация выставки с рассказом о формате, особенностях заявочной кампании, основных сроках и этапах проведения состоится 5 сентября в 15:00 в большом зале администрации города Тюмени.
Приём заявок для участия в выставке "Тюменская марка" пройдет с 9 до 20 сентября. К участию в выставке допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, зарегистрированные на территории города. Организатор выставки: Администрация города Тюмени, при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области
Подробности можно узнать по телефону: 288-401, зарегистрироваться здесь.
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