В Тюмени презентуют очередную "Тюменскую марку"

"Тюменская марка" - одно из самых знаковых деловых событий в жизни областного центра, традиционно вызывающее большой интерес со стороны бизнеса и горожан. Презентация выставки с рассказом о формате, особенностях заявочной кампании, основных сроках и этапах проведения состоится 5 сентября в 15:00 в большом зале администрации города Тюмени.

Приём заявок для участия в выставке "Тюменская марка" пройдет с 9 до 20 сентября. К участию в выставке допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, зарегистрированные на территории города. Организатор выставки: Администрация города Тюмени, при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Подробности можно узнать по телефону: 288-401, зарегистрироваться здесь.