Тюменская марка вместе с форумом КПД пройдет в октябре в Технопарке

В Тюмени прошла презентация нового сезона выставки "Тюменская марка", приём заявок на участие в проекте стартует с 9 сентября. Сама выставка состоится 11-12 октября, сообщили в Торгово-промышленной палате Тюменской области.

"Тюменская марка - крупнейшее городское деловое событие, инструмент поддержки предпринимателей, отличная возможность для них презентовать свои товары и услуги, увеличить продажи. Это городской праздник, любимый горожанами за яркую творческую программу и возможность выиграть ценные призы", - отмечают организаторы.

В этом году у выставки сменится адрес. Она пройдет в Тюменском технопарке. Подготовлен яркий деловой трек, направленный на развитие бизнеса. Впервые мероприятие интегрировано с форумом креативных предпринимателей (КПД). будет усилен медиаохват проекта.

"Связующим звеном через мероприятие пройдёт тематика 80-летия Тюменской области, организаторы предоставят места для уличной торговли предпринимателям из районов области, а не только областного центра", - рассказывает вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Шакурская.

Участниками выставки станет 70 компаний из Тюмени, все они получат возможность презентовать свою продукцию.

"Тюменская марка – это не просто проект, который направлен на поддержку предпринимателей, это проект, который мы делам с настоящей любовью к Тюмени", - комментирует новость директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени Мария Туганова.

Организатор выставки: Администрация города Тюмени, при участии Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Подать заявку можно на сайте. Горячая линия проекта: 288-401.