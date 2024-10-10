В технопарке 11 октября открывается выставка "Тюменская марка"

11 октября в Тюменском технопарке стартует выставка "Тюменская марка-2024", ее организаторы и участники жителям и гостям города обещают яркий праздник и массы позитивных эмоций.

Гости выставки смогут насладиться вкуснейшей местной продукцией, приобрести товары и услуги от товаропроизводителей из областного центра и ряда районов области.

Предприниматели города представят на площадке выставки свою уникальную продукцию.

"Тюменская марка - это не только выставка, но и настоящий семейный праздник. Здесь есть активности не только для взрослой части населения, но и для детей.Организаторы выставки приготовили множество сюрпризов для посетителей: развлекательную программу, включающую творческие перформансы, мастер-классы и номера артистов", - отмечают организаторы.

Предпринимателей ждет насыщенный деловой трек. Ведь в этом году "Тюменская марка" интегрирована с деловой программой форума креативных предпринимателей "КПД".

Посетителей ждёт розыгрыш подарков, среди которых планшеты, ноутбуки, смартфоны и роботы-пылесосы.