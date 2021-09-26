Тюменцев зовут на диспансеризацию

Жители Тюмени в возрасте от 18 до 39 лет могут проходить диспансеризацию раз в три года, а от 40 лет – ежегодно. В этом году профилактические осмотры ждут тюменцев 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000 и 2003 года рождения. Не стоит пренебрегать этой возможностью даже молодым людям.

Как рассказала заведующий отделением медицинской профилактики поликлиники №17 Тюмени Любовь Путрова, углубленную диспансеризацию могут пройти жители любого возраста, переболевшие коронавирусом.

На диспансеризацию можно попасть через участкового терапевта или специалиста отделения профилактики. Есть два варианта: выбрать удобную дату и время заранее или в любой день в порядке живой очереди. Врач проведет анкетирование, измерит рост, вес и индекс массы тела и отправит на анализы: например, на проверку уровня холестерина и глюкозы. Предстоят и другие обследования: ЭКГ, флюорография, посещение кабинета раннего выявления онкозаболеваний, пишет "Вслух.ру".

"Диспансеризация для молодых людей направлена на выявление факторов риска. Ожирение, употребление алкоголя и курение приводят к хроническим неинфекционным заболеваниям. Сейчас они на первом месте по смертности. Мы профилактируем болезни системы кровоснабжения, легких, онкологию и сахарный диабет", – отметила Любовь Путрова.

Для переболевших коронавирусом предусмотрены дополнительные обследования, например, спирометрия или тест 6-минутной ходьбы. Лучшее время для проверки – спустя два месяца после болезни.