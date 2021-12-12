Более 13 тысяч заболеваний выявили у тюменцев в ходе диспансеризации с начала года

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

Более 13 тысяч заболеваний впервые выявили у взрослого населения Тюменской области за 11 месяцев 2021 года в ходе диспансеризации. В их числе более 3,2 тысяч случаев составили болезни, связанные с повышенным кровяным давлением; 406 случаев ишемической болезни сердца, 320 случаев сахарного диабета, 51 случай глаукомы, 143 случая злокачественных новообразований.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, для более 11,6 тысяч осмотренных пациентов впервые установили диспансерное наблюдение, 772 человека направили для специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

При выявлении факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ФР ХНИЗ) по результатам проведённых исследований и осмотров пациенты получают углублённое профилактическое консультирование. Кроме того, для них составлены индивидуальные программы оздоровления, организовано наблюдение в отделении медицинской профилактики.

За 11 месяцев 2021 года среди взрослого населения Тюменской области зарегистрировано почти 207 тысяч факторов риска развития ХНИЗ и других патологических состояний и заболеваний. Наиболее распространены ожирение, избыточная масса тела, нерациональное питание, низкая физическая активность.

12 декабря – Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Важное место в тюменском здравоохранении уделяется профилактике и ранней диагностике заболеваний. Один из эффективных способов выявления заболеваний остается диспансеризация.