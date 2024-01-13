Диспансеризация помогла пациенту вовремя обнаружить рак

О раке ободочной кишки узнал 62-летний тюменец после прохождения диспансеризации. К врачу он обратился со слабо положительным результатом кала на скрытую кровь. Рак ободочной кишки – злокачественная опухоль, которая постепенно развивается в толстой кишке и нередко не проявляет никаких явных симптомов. На ранней стадии этот вид онкологического заболевания хорошо поддается лечению.
– Во время приема выяснилось, что пациента уже около двух лет беспокоят запоры, периодически наблюдается черный стул. Для того чтобы оценить состояние внутренней поверхности кишечника и поставить точный диагноз, было принято решение направить пациента на фиброколоноскопию, – рассказал врач-онколог ГАУЗ ТО "МКДЦ" Игнатий Маркин.
У мужчины обнаружили начальную стадию рака ободочной кишки и направили его в областной онкологический диспансер. Пациенту была произведена хирургическая операция, в ходе которой было удалено 20 лимфоузлов. Мужчина находится на постоянном наблюдении и чувствует себя хорошо, сообщает Тюменская область сегодня.
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