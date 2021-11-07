Диспансеризация поможет тюменцам предупредить осложнения после ковида

Тюменцы, переболевшие коронавирусом, могут пройти диспансеризацию. Для этого нужно через два месяца после выздоровления обратиться в поликлинику. В приоритете пациенты с хроническими заболеваниями.

Углубленная диспансеризация, в первую очередь, направлена на снижение риска осложнений после перенесенного COVID-19. Процесс включает два этапа. На первом этапе медики собирают анамнез, измеряют сатурацию, проводят забор общего и биохимического анализов крови, делают рентген органов грудной клетки, проводят спирометрию и даже по показания нагрузочный тест с 6-минутной ходьбой. Это необходимо, чтобы проанализировать общее состояние организма.

Тем, кто перенес Covid-19 в средней или тяжелой форме, назначают анализ на концентрацию Д-димера, чтобы исключить образование тромбов.

На второй этап отправляют по показателям перового этапа. Диагностика показывает, к каким узким врачам нужно направить пациента, а также при наличии показаний делают ЭхоКГ сердца, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, пишет "Мегатюмень".