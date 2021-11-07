Тоболяков после ковида приглашают на углубленную диспансеризацию

В Областной больнице №3 в Тобольске пациентам после перенесенного коронавируса предлагают пройти углубленную диспансеризацию с обследованием на новом аппарате ультразвуковой диагностики и цифровом спирографе.

Как сообщили в пресс-службе ОБ №3, оборудование поступило в амбулаторно-поликлиническую службу больницы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области.

Углублённая диспансеризация проводится с 1 июля 2021 года и предполагает расширенный комплекс обследований, направленных на профилактику развития возможных патологий, вызванных Covid-19. Кроме осмотра и консультации врача-терапевта, лабораторных анализов и назначения необходимых препаратов, специалисты проводят оценку функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также тест с шестиминутной ходьбой.

Исследование жизненной ёмкости лёгких и проверка внешнего дыхания выполняются на новом цифровом спирографе. Аппарат с высокой точностью измеряет частоту и глубину дыхания, определяет количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе и показывает объём лёгких. Вся информация об исследовании отображается на цветном дисплее и может быть распечатана на бумаге.

Если у пациента концентрация маркера тромбообразования в крови превышает норму, врачи назначают ультразвуковую допплерографию сосудов ног. Новый аппарат ультразвуковой диагностики позволяет визуализировать кровоток. При недостаточной насыщенности крови кислородом пациенту проводят эхокардиографию. Исследование даёт возможность исключить миокардит и сердечную недостаточность.