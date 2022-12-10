Уделять внимание профилактике рекомендуют тюменские врачи

Подробнее о диспансеризации рассказала заведующая поликлиникой Областной больницы №14 (с. Казанское) Людмила Попова. Для раннего выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их коррекции, проводятся профилактические медицинские осмотры, диспансеризация и углубленная диспансеризация.

Более детальное представление о состоянии организма дает диспансеризация, которая для людей от 18 до 39 лет проводится 1 раз в 3 года, а с 40 лет - ежегодно. Комплексное обследование включает в себя флюорографию, антропометрию, измерение артериального давления, анализы крови на общий холестерин и глюкозу, измерение внутриглазного давления, ЭКГ и другие мероприятия.

На первом этапе обследования выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний и риски их развития. Нуждающихся в дополнительном обследовании или профилактическом консультировании врач-терапевт направляет на второй этап диспансеризации - консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза.

В 2022 году диспансеризацией в Казанском и Сладковском районах охвачено 100% от плановых показателей, профилактические осмотры выполнены на 93, 5%, сообщила Карина Демьянова, пресс-секретарь областной больницы №14 (с. Казанское).