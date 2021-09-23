Администрация Тюмени проводит опрос про дороги, которые нужно отремонтировать

Указать дороги и улицы, которым в 2022 году необходимо уделить первоочередное внимание, жителей города просят на сайте "Я решаю!"

Тюменцам предлагают ответить на шесть вопросов. В первую очередь организаторы опроса хотят узнать, насколько горожане удовлетворены ремонтом по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" - в этом году в порядок обновлено 8 объектов общей протяженностью 19 км и есть ли замечания по этим работам.

Еще один вопрос касается приоритетов при проведении ремонтных работ на городских дорогах, что важнее: скорость ремонта, снижение ДТП, освещенность, ливневки, тротуары и так далее.

Ну и главное - горожане могут указать улицы, где дороги, на их взгляд, необходимо привести в порядок в ближайшее время. "Речь идет именно о дорогах в границах города Тюмени! Частные территории, дороги в садоводческих товариществах не рассматриваются в рамках настоящего опроса", - уточняют в администрации города.