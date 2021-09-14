Тюменцы привезли идеи с форума социальных инноваций регионов

IV форум социальных инноваций регионов завершил свою работу в Москве. За три дня в Гостином дворе прошло более 50 мероприятий, выступили 310 спикеров, было подписано 31 соглашение о сотрудничестве.

Организаторы отметили, что собирали и объединяли тех, кто хочет жить лучше, дольше, интереснее. Тех, кто хочет узнать ответы на самые важные вопросы — и готов искать их вместе с другими.

В работе форума принимала участие Елена Кашкарова - депутат Тюменской областной думы, организатор многочисленных социальных и благотворительных акций. В комментарии интернет-изданию "NewsProm.Ru" она рассказала о своих впечатлениях от форума: "С одной стороны, социальная сфера считается одной из самых консервативных. С другой - если мы посмотрим объём изменений и инноваций в этом направлении, то далеко не каждая сфера сможет таким похвастаться.

В этом году ключевой идеей форума я бы выделила клиентоцентрированность. Это то, что меняет "социалку" к лучшему. Мы ушли от десятков справок и месяцев их ожидания к межведомственным запросам, от многочасовых ожиданий в коридорах - к подаче документов несколькими кликами.

Постепенно приходим к проактивному оказанию услуг и предоставлению необходимой помощи исходя из наступления события, а не запроса получателя услуги. Векторами для дальнейшего развития социальной сферы, на мой взгляд, будут унификация процессов, единый подход на всей территории Российской Федерации, возможность быстро и просто оформить все положенные человеку и его семье меры поддержки".