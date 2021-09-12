Тюменцы 55+ могут пополнить ряды серебряных добровольцев

18:37 12 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото из группы штаб - квартиры «серебряного» добровольчества в Тюмени

Тюменцы старше 55 лет и желающие помогать другим могут вступить в ряды серебряных добровольцев. Для этого нужно обратиться в Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Когда набирается достаточное количество волонтеров, для них проводят Школу серебряного добровольчества.

"Обучение состоит из тематических блоков. Первый – знакомство со штаб-квартирой серебряного добровольчества. Большое внимание уделяем и правовым основам волонтерства, вопросам этики и имиджа. Завершаем основами социального проектирования. Много занятий направлено на психологическую подготовку, в том числе для работы с разными категориями граждан", – сообщила начальника отдела Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Ксении Шефер.

В конце обучения волонтеров распределяют по направлениям, которыми они теперь будут заниматься, и устраивают выезд в центры и учреждения, в которых предстоит работать. Серебряные волонтеры работают с одинокими пожилыми людьми, проводят мастер-классы для детей из интернатов и участвуют в крупных проектах, пишет "Вслух.ру".

Теги: волонтерство , волонтеры , добровольцы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021