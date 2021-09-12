Тюменцы 55+ могут пополнить ряды серебряных добровольцев

Фото из группы штаб - квартиры «серебряного» добровольчества в Тюмени

Тюменцы старше 55 лет и желающие помогать другим могут вступить в ряды серебряных добровольцев. Для этого нужно обратиться в Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Когда набирается достаточное количество волонтеров, для них проводят Школу серебряного добровольчества.

"Обучение состоит из тематических блоков. Первый – знакомство со штаб-квартирой серебряного добровольчества. Большое внимание уделяем и правовым основам волонтерства, вопросам этики и имиджа. Завершаем основами социального проектирования. Много занятий направлено на психологическую подготовку, в том числе для работы с разными категориями граждан", – сообщила начальника отдела Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Ксении Шефер.

В конце обучения волонтеров распределяют по направлениям, которыми они теперь будут заниматься, и устраивают выезд в центры и учреждения, в которых предстоит работать. Серебряные волонтеры работают с одинокими пожилыми людьми, проводят мастер-классы для детей из интернатов и участвуют в крупных проектах, пишет "Вслух.ру".