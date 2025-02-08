В тюменских вузах абитуриентам-волонтерам засчитают дополнительные баллы

В Тюменском индустриальном университете возьмут в учет отработанные часы с 1 января 2021 года по 1 июня 2025 года. Минимальный стаж волонтера должен быть не менее двух лет. Два балла добавят за два года волонтерской деятельности (не менее 200 часов), три балла — за три года (не менее 300 часов), четыре балла — за четыре года (не менее 400 часов).

По 1 баллу за волонтерский год получат абитуриенты ТВВИКУ имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. В год нужно отработать не менее 100 часов. Сведения должны находиться на единой информационной системе в сфере добровольчества DOBRO.RU. Таким образом, можно претендовать на сумму от одного до пяти баллов.

Пять баллов получат поступающие в Тюменский государственный медицинский университет, три балла - в Тюменский государственный институт культуры. Для этого нужно отработать волонтером не менее 200 и 150 часов соответственно, но не ранее, чем за четыре года, и не позже трех месяцев до дня завершения приема документов.

В Тюменском государственном университете и в Государственном аграрном университете Северного Зауралья в перечне индивидуальных достижений волонтерство отсутствует.

Напомним, что абитуриент может максимум получить 10 баллов за индивидуальные достижения. Подробности можно уточнить в приемных комиссиях вузов, - сообщает Вслух.ру.