Депутаты обсудят создание доступной среды для людей с инвалидностью

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Тюмени станет одной из основных тем заседания постоянной комиссии по социальному развитию гордумы 15 сентября.

В Тюмени уделяется большое внимание развитию доступной среды. Устройство пандусов при строительстве жилых домов, соцобъектов и бытовых услуг стало обязательным. Дворы, скверы и парки, тротуары обустраиваются с учетом потребностей маломобильных горожан. Более половины городских автобусов приспособлены для перевозки инвалидов и т.д.

Социализации людей с ограничениями по здоровью помогает спорт. Пример этому - команда баскетболистов-колясочников "Шанс", которая тренируется на базе спорткомплексов "Прибой" и "Строймаш", где все предусмотрено для людей с ограниченными возможностями здоровья. В планах тренера – создать подростковую команду. "И руководство спортшколы, и воспитанники понимают, что это уникальная команда. Их всего двенадцать в России, и только восемь, включая тюменскую дружину, выступают на международных соревнованиях. Команда "Шанс" – это наши чемпионы, мы ими гордимся, всегда приходим на их соревнования", - отмечает директор спорткомплекса, депутат Тюменской городской думы Александр Яковлев и заверяет, что готов помочь организовать набор спортсменов.

"Меня всегда поражало мужество, с которым эти люди преодолевают невзгоды. Наша задача – помогать им, совершенствовать городскую среду, внедрять цифровые технологии и делать все возможное, чтобы тюменцы были счастливы. Депутаты и городские власти продолжат работу в этом направлении", - говорит депутат Надежда Ачкасова.