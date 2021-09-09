Тюмень ждёт "Культурная суббота"

В эту субботу, 11 сентября, в структурных подразделениях Тюменского музейно-просветительского объединения пройдут мероприятия всероссийской акции "Культурная суббота".

Сотрудники музеев приготовили для посетителей бесплатные экскурсии, квиз и мастер-классы. Одним из самых ярких мероприятий акции станет "Фестиваль друзей музея" в "Усадьбе Колокольниковых" (Тюмень, ул. Республики, 18).

Подробнее с программой Всероссийской акции "Культурная суббота" можно ознакомиться на официальных сайтах и социальных сетях музеев Тюменской области, а также по телефонам музейного комплекса имени Словцова, Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника и Ялуторовского музейного комплекса.

На мероприятия акции необходима предварительная запись в связи с действующими в Тюменской области ограничениями по COVID-19.