Тюмень ждёт "Культурная суббота"

08:43 09 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В эту субботу, 11 сентября, в структурных подразделениях Тюменского музейно-просветительского объединения пройдут мероприятия всероссийской акции "Культурная суббота".

Сотрудники музеев приготовили для посетителей бесплатные экскурсии, квиз и мастер-классы. Одним из самых ярких мероприятий акции станет "Фестиваль друзей музея" в "Усадьбе Колокольниковых" (Тюмень, ул. Республики, 18).

Подробнее с программой Всероссийской акции "Культурная суббота" можно ознакомиться на официальных сайтах и социальных сетях музеев Тюменской области, а также по телефонам музейного комплекса имени Словцова, Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника и Ялуторовского музейного комплекса.

На мероприятия акции необходима предварительная запись в связи с действующими в Тюменской области ограничениями по COVID-19.

Теги: акции , культура , музеи , ТМПО , фестивали
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021