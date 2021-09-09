В Тюмени будут судить молодых людей, ограбивших ювелирный магазин в центре города

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух 18-летних жителей г.Барнаула, ограбивших ювелирный магазин в центре Тюмени. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору), один из них - также по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).

Расследованием установлено, что с конца мая 2021 года злоумышленники из Барнаула на попутном транспорте передвигались между городами Сибирского и Уральского федерального округов, в каждом из которых совершали ограбления ювелирных салонов.

5 июня они прибыли в Тюмень, где сдали в ломбард похищенные в Омске золотые изделия. Затем соучастники выбрали торговую организацию в центре Тюмени, где не было охраны. 8 июня вечером один из молодых людей вошёл в магазин и попросил продавца показать ему дорогие украшения. Второй стоял у входа и наблюдал за обстановкой. Первый злоумышленник выхватил у продавца из рук ювелирные изделия и скрылся из магазина. Его соучастник открыл ему дверь и вместе с ним покинул место происшествия.

Затем молодые люди добрались до Екатеринбурга, где сдали похищенное в ломбард. 11 июня они были задержаны тюменскими полицейскими в арендуемой квартире, после чего заключены под стражу.

Как сообщил прокурор Центрального округа г. Тюмени, старший советник юстиции Султан Ксимов, ущерб от преступных действий молодых людей составил около 200 тыс. рублей.

Один из них также обвиняется в совершении 30 мая этого года аналогичного преступления в городе Томске, где он похитил золотые изделия на сумму более 168 тыс. рублей.

Обвиняемые вину признали и заявили о своей причастности ещё к нескольким ограблениям ювелирных салонов в других городах. Материалы уголовного дела по данным фактам выделены в отдельное производство.

Прокуратура округа направила материалы уголовного дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.