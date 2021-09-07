Звание "Город трудовой доблести" откроет новые страницы в истории Тюмени, считают депутаты гордумы

Почетное звание "Город трудовой доблести" является для жителей Тюмени стимулом к изучению истории родного края, уверены депутаты Тюменской городской думы.

По мнению председателя гордумы Евгения Заболотного, в областной столице еще многое предстоит сделать по сохранению исторической памяти и совершенствованию системы патриотического воспитания молодежи.

"Звание "Город трудовой доблести" – это не только честь для всех тюменцев, но и большая ответственность перед будущими поколениями. Нужно помнить о героических подвигах наших земляков и передавать эти знания нашим детям, внукам. В Тюмени предстоит продолжить реализацию мероприятий, направленных на сохранение трудовой и военной истории", - отметил Евгений Заболотный.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук уверен, что звание "Город трудовой доблести" – большая заслуга всех горожан и особенно тех тюменцев, которые ударно трудились в те далекие годы, обеспечив поддержку фронту. "Важно не просто сиюминутно отметить это событие, а вести комплексную работу, чтобы нынешнее поколение знало и ценило заслуги предшественников", – подчеркнул Степан Киричук.

Депутат отметил, что в Тюменскую гордуму поступают обращения по поощрению жителей и коллективов города, которые работали в годы войны. Несколько предприятий уже занесены в Книгу Почета. Дань памяти своим предшественникам отдают и современные коллективы предприятий. Так, тюменские железнодорожники совместно с управой Калининского округа благоустраивают сквер вдоль улицы Трактовой. Депутаты отметили заслуги врачей и таким образом подчеркнули вклад медицинского сообщества в победу над врагом. "Важно, чтобы нынешняя работа подтверждала подвиг, совершенный тюменцами в годы войны. Мы тоже многое можем", – считает Степан Киричук.

Народные избранники сотрудничают с ветеранскими организациями, ведут активную просветительскую работу с подрастающим поколением и поддерживают развитие школьных военно-исторических музеев. "Верю, что современное поколение тюменцев способно на массовый героизм, хотя иногда кажется, что подростки, не зная всех тягот войны и лишений, не способны геройские поступки. Проводя парламентские уроки в учебных заведениях, я видел, что молодые люди живо интересовались фактами о Великой Отечественной войне", - рассказал депутат Евгений Бакро.

Указ о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести" президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 20 мая 2021 года. В настоящее время проводится конкурс на лучший эскиз памятника и выбор места для его установки. "Я участвовала в голосовании и предложила в качестве места для размещения стелы сквер Тружеников тыла. Хочется, чтобы в городе появился красивый арт-объект, который стал бы местом притяжения жителей и гостей областного центра", - поделилась мнением депутат Наталия Путина.

Долгосрочный план мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвиге земляков в годы Великой Отечественной войны, будет рассмотрен 20 сентября на очередном заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.