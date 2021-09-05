Тюменских волонтеров зовут на полевые сборы поисковиков в Сургуте

VII Межрегиональные открытые полевые сборы волонтеров-поисковиков пройдут с 11 по 12 сентября в поселке Барсово под Сургутом. Тюменцев приглашают поучаствовать в показательном мероприятии.
В ходе мероприятия участники научатся правилам оказания первой помощи (в том числе психологической) в чрезвычайных ситуациях, отработают навыки работы с информацией во время поиска пропавших людей, применения специализированного оборудования для ориентирования и связи.
Также будет проходить учебный поиск пропавшего в лесу с привлечением кинологической службы. Затем волонтеры пообщаются с сотрудниками окружного следственного комитета.
Зарегистрироваться на VII Межрегиональные полевые сборы для добровольцев можно на сайте гумкорпус.рф. Проживание и питание участникам предоставят бесплатно. Выезд из Тюмени состоится 10 сентября, пишет "Тюменская область сегодня".
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