Более двухсот поисковиков и волонтеров будут участвовать в форуме "Поиск. Герои. Родина"

Межрегиональный форум поисковиков позволит объединить усилия, опыт, знания волонтеров субъектов, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Более 200 поисковиков, волонтеров "МыВместе", специалистов допоборазования из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Донецкой и Луганской Народных Республик будут работать в Тюмени с 12 по 15 сентября.

Идея проведения форума "Поиск. Герои. Родина" появилась после встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с молодежью Ноябрьска в сентябре 2023 года.

"В ходе рабочих поездок в Югру и на Ямал много встречался с молодежью и был впечатлён серьезным отношением ребят к вопросам патриотического воспитания. Поисковое движение существует уже более 30 лет, у него тысячи последователей. Поэтому логичным было объединить усилия, опыт, знания поисковиков всех трех субъектов. Так появилась идея проведения форума, дал соответствующее поручение о его подготовке", - отметил Моор.

Форум состоится на базе центра "Алые паруса". Волонтеры обменяются лучшими практиками, примут участие в митинге памяти с возложением цветов к мемориалам города, посвященным участникам Великой Отечественной войны.