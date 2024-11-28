траспорт

В Тюменской области подготовили к отправке очередную партию техники - в этот раз участникам специальной военной операции передают микроавтобус “Газель”, УАЗ, два квадроцикла, мотоцикл и легковой автомобиль.

Техника собрана по заявкам подразделений. В передаче транспорта приняли участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь реготделения “Единой России” Андрей Артюхов, руководитель фракции "Единая Россия" в гордуме Дмитрий Осипов и руководитель исполкома общественной организации "Офицеры России" Александр Сукаченко.

Артюхов пояснил, что два автомобиля передали единороссы Омутинского района, УАЗ купил житель села Богандинского, квадроциклы и мотоцикл - от Тюменского городского местного отделения "Единой России"”.

Полноприводная “ГАЗель” и УАЗ отправятся в Курскую область: первая поступит в распоряжение подразделений БПЛА, второй поможет выполнять боевые задачи ВДВ-разведке. Легковой автомобиль будет работать в районе Херсона, мототехника будет разделена между танковыми подразделениями, бронегруппами и саперами на Авдеевском направлении, квадроциклы и мотоцикл пригодятся для подвоза продуктов питания и спасения раненых.

Автомобили загружены самым необходимым - это маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ, средства личной гигиены, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, радиоэлектроника. Транспорт и гуманитарный груз в зону СВО доставят "Офицеры России".

“Ни одна техника перед отправкой на фронт не остается без предварительного технического осмотра, и в случае выявления каких-то недостатков мы это исправляем, чтобы не создавать ребятам лишних проблем”, - отметил Александр Сукаченко.

“Мототехника была приобретена благодаря активной волонтерской работе, гражданской позиции партийных активистов, первичных отделений партии. Мотоциклы и квадроциклы являются вкладом городского отделения “Единой России” в больше общее дело, которым живет вся наша страна”, - подчеркнул Дмитрий Осипов.

Буквально через пару дней трал с транспортом тронется в путь. На следующей неделе автомобили, квадроциклы и мотоцикл уже приступят к выполнению боевых задач.