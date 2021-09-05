В Тюмени вновь проведут конкурс "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани"

Конкурс рисунков и эссе "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" будет проходить в Тюмени в 11-ый раз. Участниками станут школьники от 7 до 18 лет из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска, а также тюменские дошкольники от 5 до 7 лет.

Главная цель конкурса – нравственное просвещение молодежи, развитие культуры межнационального общения и распространение этнокультурных ценностей.

Прием заявок стартовал 1 сентября. Награждение победителей и участников состоится в ходе торжественного концерта 8 ноября, в День Сибири, пишет "Тюменская область сегодня".

Как сообщили организаторы, в прошлом году на конкурс поступило 1 537 рисунков и эссе. Все принявшие участие педагоги и воспитатели были награждены благодарностями, а ребята получили подарки и призы.

Получить более подробную информацию о конкурсе можно на сайте деньсибири.рф.