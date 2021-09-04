Товаровед дают рекомендации тюменцам по выбору консервов

В тюменских магазинах можно встретить довольно большой ассортимент консервов. Выбрать вкусный, а главное качественный продукт во всем многообразии бывает непросто. Свои рекомендации тюменцам дает эксперт.

Как отметила товаровед Валентина Нестерова, в первую очередь при покупке консервов нужно обратить внимание на срок годности. Хранить консервы, произведенные по ГОСТу, можно до двух лет, а, например, с томатным соусом – лишь 15 месяцев.

"Важно, чтобы банки не были деформированы. В процессе транспортировки они помогут помяться, в этом случае нарушится внутренний слой, который предотвращает соединение самого продукта с жестью", – подчеркнула она.

Среди рыбных консервов предпочтительнее те, что производят на плавбазе. Информация об этом должна быть указана на упаковке, пишет "Вслух.ру".

"Если сырье было заморожено и заготовлено вдали от места вылова, вероятно, при термической обработке изменится вид продукта и уменьшится объем. Поэтому я критично отношусь к консервам, произведенным в местах, где рыба не водится", – подытожила товаровед.