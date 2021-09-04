Ишимские библиотекари рассказывают легенды и истории города

Скриншот из видео проекта «Библиорепортаж: мой город»

Ишимские библиотекари готовят очередную серию онлайн-истории в рамках проекта "Библиорепортаж: мой город". За год они уже рассказали жителям в онлайн-формате о многих интересных местах и связанных с ними легендах.

Как рассказал автор и ведущий проекта Юрий Ташланов, многие ишимцы не знают всех памятников города и не могут сказать, почему та или иная скульптурная композиция украшает Ишим.

"Серией репортажей решил донести до земляков яркие факты истории Ишима, расширить их и свой кругозор. В процессе подготовки и сам узнал много неожиданных и интересных подробностей", - отметил он.

Оказывается, в 1903 году Иосиф Сталин три дня пробыл в пересыльной тюрьме Ишима по пути в туруханскую ссылку. А установленный позже бюст вождя после развенчания культа личности много лет пролежал спрятанным в земле.

В других выпусках Юрий Ташланов делится о том, почему сменили место песочные часы "Журавушка", где в Ишиме установлена скульптура богини здоровья Гигии и почему она появилась в Ишиме. Также можно узнать историю памятника павшим в восстании 1921 года, пишет ИА "Тюменская линия".

"Надеюсь, проект поможет показать привлекательность родного города, сохранить историческое культурное наследие и передать его новым поколениям ишимцев", - прокомментировал автор.