Ишимцы могут бесплатно освоить работу гидом

До 13 июня ишимцы могут подать заявку на проект "Линии города". Здесь ишимцы бесплатно освоят навыки работы гидом, а также смогут сохранить и поделиться уникальными историями родного города. Подробности и регистрация доступны в официальной группе "Мультицентр “Моя территория | Ишим” во ВКонтакте.

Принять участие могут все желающие старше 14 лет, независимо от опыта. С 14 по 22 июня для них проведут обучающие встречи — очные и онлайн. Программа также включает мастер-классы с профессиональным экскурсоводом и практику для отработки навыков. Занятия проведет Алина Теплякова — руководитель проектного офиса "Больше, чем путешествие" в Тюменской области.

На встречах участникам подробно объяснят суть проекта, покажут маршрут и сценарий экскурсии, а также познакомят с основами деятельности: имиджем и этикетом гида, поведением на маршруте, а также технологией проведения экскурсии и показа объектов.

Также пройдут онлайн-занятия, посвященные взаимодействию с аудиторией на экскурсии. Ишимцы узнают о динамике группы, способах удержания внимания и других ключевых моментах.

После завершения всех образовательных мероприятий будущим гидам предстоит сделать первый шаг в профессии. 28 июня, в День молодежи, они проведут серию экскурсий "Маленькие истории в валенках". В основу сценария и маршрутов прогулок вошли результаты опроса жителей Ишима, которые делились своими историями о родном городе.

После проекта участники проекта смогут разрабатывать и проводить собственные экскурсионные маршруты, продолжая дело сохранения и популяризации истории Ишима, - сообщает КП-Тюмень.