Молодых тюменцев научили рисовать скетчи и миксовать треки

Нестандартный школьный день с открытыми уроками и переменами прошел 1 сентября в тюменском мультицентре "Моя территория". Участников учили создавать рекламные тексты, снимать и оформлять сторис, рисовать скетчи и миксовать треки.

На уроке по скетчингу провел графический дизайнер мультицентра Артур Шайхитдинов. Он показал, как быстро создать набросок заданной композиции. Ученики получили листы с напечатанными буквами, чтобы заполнить рисунками пространство вокруг и внутри. После пяти минут рисования они передавали свои работы по кругу. Такие методики рисования помогают развивать воображение и скорость работы.

Для вдохновения в центре комнаты установили композицию с предметами разных цветов и материалов. В середине мастер-класса участники поменялись местами, чтобы изменить угол обзора на композицию.

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