Депутаты гордумы поздравили тюменских детей с Днем знаний и открытием новых школ

Депутаты Тюменской городской думы поздравили школьников, их родителей и педагогов с началом нового учебного года. В торжественной линейке в третьем корпусе школы № 92 приняли участие председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный, глава города Руслан Кухарук и руководитель компании-застройщика, депутат Тюменской областной думы Николай Руссу.

Поздравляя школьников, учителей и родителей с Днем знаний, Евгений Заболотный отметил, что 1 сентября в России открываются 102 новые школы, причем две из них в городе Тюмени: в квартале улиц Зелинского – Менделеева и в микрорайоне "Звездный городок" на Мысу.

"Тюменцы могут воочию убедиться, что национальный проект "Образование" успешно реализуется в нашем городе. Тема развития образования, строительства школ и детских садов в новых микрорайонах динамично развивающейся Тюмени - одна из самых актуальных и волнующих для горожан. Она поднимается жителями в приемных депутатов и содержится в наказах. Сегодня еще четыре новые школы находятся в стадии возведения и вскоре они откроют двери", - сообщил Евгений Заболотный.

Четырехэтажное здание школы на улице Зелинского рассчитано на 1200 учебных мест и 68 классов. Для занятий ребят начальной школы предусмотрен 21 кабинет, для учащихся 5-11 классов – 36 кабинетов. Есть волейбольная, гандбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, зал хореографии, актовый зал и библиотека, обеденный зал и пищеблок с технологическими цехами, радиоузел, лифты и пандусы для маломобильных граждан.

Председатель думы и глава города пожелали школьникам успешной учебы. "Уже сегодня тюменские ребята помимо основной учебы занимаются в лабораториях, делают первые шаги в науке. Поэтому можно с уверенностью сказать о том, что будущее города и региона в надежных руках, наши мечты обязательно реализуются в будущем наших детей и внуков", – подвел итог Евгений Заболотный.