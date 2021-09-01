В "Звездном городке" Тюмени открыли новую школу

В День знаний губернатор Тюменской области открыл новую школу в ЖК "Звездный городок".

Школа № 48 строилась с 2019 года, она рассчитана на 1200 мест. Общая площадь здания — 20 199,82 кв.м. В школе 54 кабинета, гимнастический зал, обеденный зал на 600 человек, сообщает Оперштаб.

"Сегодня у вас двойной праздник - вы начинаете новый учебный год в новой современной школе, в которой есть все условия для учебы, развития, занятий спортом и проведения досуга с друзьями и любимыми учителями", - обратился к ученикам Александр Моор. Он пожелал школьникам успехов в учебе и ярких достижений.

В этом году в первый класс пошли 26,3 тысячи детей региона. Двери для учеников открыли 468 школ. Три из них новые. Две в Тюмени построены по нацпроекту "Образование", вместимость - 1200 мест каждая. Возведены они в районе улиц Николая Зелинского – Дмитрия Менделеева и ЖК "Звёздный городок", третья - в селе Уват. До конца года откроется ещё пять школ: в Тюмени, в деревне Хмелева Тобольского района, в селе Заводопетровское Ялуторовского района, в посёлке Курья Вагайского района и в деревне Индери Вагайского района, сообщается на сайте полномочного представителя Президента в УрФО.