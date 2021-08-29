Организаторы областного фестиваля "Тюменская осень" ищут волонтёров

В Тюмени в рамках областного фестиваля "Тюменская осень" на протяжении трёх дней, с 17 по 19 сентября, будут открыты интерактивные площадки. На площадках пройдут викторины о Тюменской области, а победители получат ценные призы.
Любой желающий старше 16 лет может принять участие в организации фестиваля, став волонтёром. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале dobro.ru.
В данный момент на сайте открыта вакансия аниматора, который будет раздавать призы, и вакансия координатора волонтёров. Условием для совершеннолетних волонтёров является наличие сертификата о вакцинации от коронавируса, либо справки о медотводе (в том числе и о наличии антител), пишет "Тюменская область сегодня".
По информации координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения, все волонтёры получат часы в волонтёрскую книжку и благодарственное письмо.
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