Организаторы областного фестиваля "Тюменская осень" ищут волонтёров

10:36 29 августа 2021
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pixabay.com

В Тюмени в рамках областного фестиваля "Тюменская осень" на протяжении трёх дней, с 17 по 19 сентября, будут открыты интерактивные площадки. На площадках пройдут викторины о Тюменской области, а победители получат ценные призы.

Любой желающий старше 16 лет может принять участие в организации фестиваля, став волонтёром. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале dobro.ru.

В данный момент на сайте открыта вакансия аниматора, который будет раздавать призы, и вакансия координатора волонтёров. Условием для совершеннолетних волонтёров является наличие сертификата о вакцинации от коронавируса, либо справки о медотводе (в том числе и о наличии антител), пишет "Тюменская область сегодня".

По информации координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения, все волонтёры получат часы в волонтёрскую книжку и благодарственное письмо.

Теги: вакцинация , волонтеры , фестиваль
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