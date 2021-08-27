Тюменские депутаты дарят детям рюкзаки со школьными принадлежностями

В рамках работы волонтерского центра в Тюменской гордуме и акции "Собери ребенка в школу" депутаты подарят школьникам из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пятьдесят рюкзаков.

Координатор волонтерского центра в городской думе заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов подчеркнул, что благотворительная и социально направленная деятельность – приоритет в работе депутатов. Особенно это касается проектов, направленных на образование и развитие подрастающего поколения.

"Масштабы акции "Собери ребенка в школу" год от года увеличиваются. Все больше активистов принимают участие и помогают многодетным и малообеспеченным семьям собрать детей в школу. На фоне пандемии поддержка таких семей имеет особую значимость", – считает Дмитрий Осипов.

В рюкзаки дарители положили тетради, обложки, ручки, карандаши, линейки, альбомы для рисования, пластилин, краски, цветная бумага и картон и другие необходимые для учебы принадлежности. Организаторы постарались, чтобы ребята получали в школе не только новые знания и навыки, но и положительные эмоции.