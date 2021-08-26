Тюменцы могут стать переписчиками и волонтерами Всероссийской переписи населения

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Для проведения переписи Тюмени нужны 1420 переписчиков и более 900 волонтеров. Переписчиком может стать любой гражданин России старше 18 лет, подавший заявку в территориальное подразделение Росстата и прошедший отбор, сообщила депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова.

"По опыту предыдущих переписей знаю, что в основном на эту работу идут женщины, им охотнее открывают двери, зато мужчины проявляют себя как более аккуратные и ответственные исполнители", – рассказала Надежда Ачкасова, подчеркнув, что как депутат она готова оказывать помощь гражданам, обратившимся в приемную с любыми вопросами, касающимися переписи населения.

Депутаты Тюменской гордумы отмечают, что среди жителей города важно вести масштабную разъяснительную работу, чтобы привлечь больше внимания к переписи, рассказывать, почему важно участвовать в переписи, и как ее результаты могут отразиться на экономике региона и страны в целом.

"Перепись – это социальный срез, позволяющий увидеть полную картину жизни в стране. На основе полученных данных изучаются потребности граждан и формируются социальные программы, направленные на защиту материнства и детства, развитие молодежи, поддержку многодетных семей, инвалидов и людей пожилого возраста. У государства появляется полная картина о трудовой занятости населения и уровне безработицы в регионе. Данные по возрастной численности детей помогают скорректировать планы по строительству детских садов, школ и других детских учреждений. Участвуя в переписи населения, гражданин реально может повлиять на улучшение своей жизни", – уверен депутат Сергей Пыхалов.

Кроме переписчиков, Тюмени нужны волонтеры переписи, они будут помогать горожанам, которые затруднятся самостоятельно ответить на вопросы переписи онлайн – на портале Госуслуг. Регистрация желающих продлится до 15 сентября на платформе dobro.ru.