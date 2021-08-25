Депутаты гордумы узнали, как школы и детсады готовятся к новому учебному году

Депутаты Тюменской городской думы анализируют отчет администрации города о готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

Межведомственная комиссия проверила на соответствие требованиям пожарной, антитеррористической и санитарно-гигиенической безопасности детские сады и школы Тюмени. Акты готовности выданы всем общеобразовательным организациям и большинству дошкольных учреждений.

В некоторых образовательных учреждениях продолжаются ремонтные работы. Так, во втором корпусе школы № 70 ремонтируют кровлю, в гимназии № 21 делают отмостку и гидроизоляцию подвального помещения, в детском саду № 78 утепляют фасад.

"Подготовка к новому учебному году – не только подготовка здания образовательного учреждения, но и планирование образовательной деятельности, расстановка кадров, решение глобальных педагогических задач. Важно, чтобы в течение года дети были максимально защищены: это касается не только санитарной, но и антитеррористической, экологической, дорожной безопасности. Соблюдение всех правил даст положительные результаты в течение учебного года. Поэтому к процедуре подготовки школ и садов привлечено повышенное внимание депутатского корпуса", - отметила постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской гордумы Елена Бойко.

К началу нового учебного года городские власти закупили для школ дополнительные бесконтактные термометры и бактерицидные облучатели воздуха закрытого типа. Их установят в коридорах, столовых, спортзалах и некоторых кабинетах. "В соответствии с требованиями Роспотебнадзора в учебных заведениях необходимо обеспечить обеззараживание воздуха и контроль на входе детей с повышенной температурой тела. Это важно не только из-за ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, но и в сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, – поделилась мнением депутат Наталия Путина, возглавляющая поликлинику №12.

Вопрос о готовности образовательных учреждений Тюмени к новому учебному году включен в проект повестки заседания постоянной комиссии по социальному развитию, оно запланировано на 15 сентября.