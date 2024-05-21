Глава Ишима переложил горожанам разобрать для своих нужд мешки с дамб

В Ишиме, где уровень реки опустился до 847 см, что ниже критической отметки на 3 см, приступили к разбору демонтажу возведённых дополнительно насыпей. Чтобы ускорить этот процесс, глава города Федор Шишкин предложил всем, кто хочет, забрать мешки с песком для собственных нужд.

"Мы приступили к демонтажу насыпи из мешков с песком на дамбе в районе очистных сооружений. Обращаюсь к жителям Ишима: если нужны мешки с песком для собственных нужд – приезжайте, забирайте, чтобы быстрее освободить наши защитные сооружения и привести дамбы в нормативное состояние, как того требует Ростехнадзор", - заявил Федор Шишкин.

Глава города отметил, что вода уходит медленно, часть садоводческих обществ еще не освободилась от воды. "Побывали с коллегами в садоводческих обществах "Швейник", "Машиностроитель", "Коммунальник" - пока туда проехать невозможно, думаю, дня через два "Швейник" и "Машиностроитель" уже должны освободиться от воды. После того, как сойдёт вода, будем приводить в порядок дороги", - отметил он.