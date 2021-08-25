Депутаты Тюменской гордумы проявляют заботу о школьниках

Депутаты Тюменской городской думы помогают школьникам собраться в школу и заботятся о том, чтобы их дорога вобразовательное учреждение была более безопасной.

Депутат Александр Яковлев помог собрать детей из малообеспеченных семей своего избирательного округа в школу. На выделенные депутатом деньги были приобретены наборы школьных принадлежностей. Наша задача – по возможности сделать так, чтобы у этих ребят в жизни было чуть меньше сложностей", – считает депутат.

Совместно со специалистами отдела по делам несовершеннолетних городского отдела полиции № 4 Александр Яковлев регулярно помогает неблагополучным и малообеспеченным семьям, оперативно реагируя на потребности горожан.

Депутат Альбина Селезнева накануне нового учебного года обратилась к городским властям с просьбой обезопасить путь детей до школы вдоль аварийных домов. Она отметила, что при демонтаже аварийных домов на улице Камчатской спецтехника разрушила асфальтовую пешеходную дорожку, по которой дети идут ко второму корпусу школы № 67. Заместитель руководителя управы Ленинского округа Евгений Триль пообещал отсыпать дорожку асфальтобетонной срезкой и огородить забором еще не снесенные дома №№ 62 и 70, расположенные вдоль маршрута школьников.