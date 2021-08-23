Житель Тюменского района обвиняется в убийстве подруги

В Тюменском районе в убийстве подруги обвиняется 36-летний мужчина. Инцидент произошел вблизи села Каменка.

В ходе ссоры мужчина ударил 38-летнюю знакомую кулаком в головы, а потом накинул веревку на шею женщины и задушил.

"Была установлена личность потерпевшей, обстоятельства ее пропажи и гибели, а также подозреваемый, который был задержан. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.