Житель Тюменского района обвиняется в убийстве подруги

В Тюменском районе в убийстве подруги обвиняется 36-летний мужчина. Инцидент произошел вблизи села Каменка.
В ходе ссоры мужчина ударил 38-летнюю знакомую кулаком в головы, а потом накинул веревку на шею женщины и задушил.
"Была установлена личность потерпевшей, обстоятельства ее пропажи и гибели, а также подозреваемый, который был задержан. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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