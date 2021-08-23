Перед началом учебного года на тюменских дорогах усилят контроль за безопасностью детей

Перед 1 сентября в Тюменской области сотрудники ГИБДД предпримут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности детей.
Автоинспекторы усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей, режима отдыха, скоростного режима на федеральных и региональных автодорогах.
"Особую тревогу вызывает обстановка на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в связи с массовым возвращением жителей северных округов из отпусков домой. С водителями транзитного транспорта проводятся беседы-инструктажи по правилам безопасной перевозки детей пассажиров, организуются тренинги по использованию детских удерживающих устройств", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
С начала года в Тюменской области произошло 234 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в них 3 ребенка погибли и 269 травмированы.
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