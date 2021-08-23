Музеи Ялуторовска придумали для школьников новые развлечения

20:36 22 августа 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Ялуторовский музейный комплекс придумал интересные развлечения для школьников на последние дни каникул.

В рамках выставочного проекта "Мифы Севера" ребята могут познакомиться с обычаями и обрядами народов Севера, а также научиться плести текстильный браслет с национальным узором.

Интересный квест в поисках страны игр "Игрополис" предлагает пройти музей "Дом природы". Квест состоит из разнообразных головоломок, логических задач и состязаний.

Игровая программа "По тропам Greenландии" в рамках экспозиции под открытым небом "Экологический двор" предлагает детям поучаствовать в играх и интеллектуальных состязаниях на тему "Флора и фауна". Декоративные панно из цветной соли, бумажные украшения для блокнота можно создать своими руками на мастер-классах "Парад бабочек" и "Песочные фантазии".

Интересные объёмные поделки и аппликации можно создать на мастер-классах на базе историко-мемориального музея, а познакомиться с играми прадедушек можно на игровой программе "Минувших дней весёлые забавы", сообщили в музее. 

Теги: дети , досуг , музей , Ялуторовск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2021