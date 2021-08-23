Музеи Ялуторовска придумали для школьников новые развлечения

Ялуторовский музейный комплекс придумал интересные развлечения для школьников на последние дни каникул.

В рамках выставочного проекта "Мифы Севера" ребята могут познакомиться с обычаями и обрядами народов Севера, а также научиться плести текстильный браслет с национальным узором.

Интересный квест в поисках страны игр "Игрополис" предлагает пройти музей "Дом природы". Квест состоит из разнообразных головоломок, логических задач и состязаний.

Игровая программа "По тропам Greenландии" в рамках экспозиции под открытым небом "Экологический двор" предлагает детям поучаствовать в играх и интеллектуальных состязаниях на тему "Флора и фауна". Декоративные панно из цветной соли, бумажные украшения для блокнота можно создать своими руками на мастер-классах "Парад бабочек" и "Песочные фантазии".

Интересные объёмные поделки и аппликации можно создать на мастер-классах на базе историко-мемориального музея, а познакомиться с играми прадедушек можно на игровой программе "Минувших дней весёлые забавы", сообщили в музее.