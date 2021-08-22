Тюменцы могут найти себе питомца в одном из приютов города

Всемирный день бездомных животных отметили 21 августа. Отловом питомцев Тюмени, не имеющих хозяина, занимается МКУ Леспаркхоз. Как заявляют работники, деятельность по отлову осуществляется без вреда для здоровья животных.

Агрессивные, мешающие дорожному движению, бегающие без хозяина на территории сквер и парков, школ и больниц - такие кошки и собаки попадают в списки отлова.

Выезды на отлов осуществляются по заявкам горожан, так же бывают и плановые. Обратиться с заявкой по отлову беспризорных животных можно по телефону диспетчерской службы: 44-52-02(с 08:00 до 17:00 по будням); по телефону Центра информирования населения – 45-15-20 (в будни с 17:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни); по адресу электронной почты 479292@mail.ru.

Пункт приёма животных расположен по адресу улица Кедровая, 133. Здесь отловленных животных вакцинируют, стерилизуют, чипируют. Только после этих процедур животное готово найти заботливые руки. Забрать питомца домой можно бесплатно, необходимо только захватить с собой ошейник, поводок, намордник и паспорт.

Кроме того, найти себе четвероногого друга можно и в приюте для бездомных животных "Лучший друг". Здесь также проводятся все необходимые процедуры (стерилизация, вакцинация) перед поиском нового хозяина.

Любители кошек в поисках питомца могут обратиться в приют "Мурка и Васька" - сорок котов и кошек нашли себе временный дом, но любого из них тоже можно забрать себе.

В Тюмени с 2007 года действует и официальный фонд помощи бездомным животным "Потеряшки": за весь период деятельности они помогли найти дом 12 тысячам животных, пишет "Мегатюмень".