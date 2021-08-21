Школьники Ялуторовска совершат виртуальное путешествие по учебным заведениям мира

Историко-мемориальный музей Ялуторовска приглашает учеников на праздник, посвящённый началу учебного года.

Как сообщила научный сотрудник учреждения Екатерина Севостьянова, работники музея расскажут детям историю принадлежностей для школы, покажут, как они изменились со временем, и объяснят, почему некоторые из них, например, промокашка, уже не используются современными школьниками.

Ребят ждёт и увлекательное виртуальное путешествие в необычные учебные заведения мира, и знакомство с историей и традициями Дня знаний. Научный сотрудник музея рассказал и о Книге пожеланий, куда школьникам предложат записать напутствия на грядущий учебный год, которые они смогут прочесть перед летними каникулами и оценить, что из задуманного осуществилось, а над чем ещё необходимо поработать.

По словам организаторов, участие в мероприятии бесплатное, кроме того, возможен выезд в школу, пишет ИА "Тюменская линия".