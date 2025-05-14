Участники СВО рассказали, о чем им пишут ишимские школьники

Восьмиклассники Черемшанской школы Ишимского ройона получили видеоответ из зоны специальной военной операции на свои письма. Словами благодарности от бойцов в своем телеграм-канале поделился глава района Сергей Ломовцев.

Письма солдатам школьники писали в преддверии 80-летия Великой Победы, в каждом — благодарность, восхищение мужеством и гордость за тех, кто сегодня стоит на страже мира и безопасности Родины. Бойцы зачитали несколько писем и отметили, что им важна такая связь с домом, поддержка земляков и тёплые слова в свой адрес.

"Эта акция стала еще одним доказательством того, что связь между поколениями не прерывается, а лишь становится крепче в трудные времена. Письма школьников и ответ солдат – это символ нашего единства, силы и веры в победу", - подчеркнул глава муниципалитета.