Сельскохозяйственная микроперепись проходит в Исетске

В Исетском районе стартовала сельскохозяйственная микроперепись. По сообщению администрации района, в ней примут участие более 560 сельскохозяйственных организаций, а также свыше 600 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Респондентам необходимо будет заполнить переписные листы и направить в электронном виде через специализированных операторов связи. Кроме того, возможно сдать и бумажный вариант заполненного документа.

Участники опроса предоставят информацию о площади угодий, парников и теплиц, посадок закрытого грунта, о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года, о поголовье животных на 1 августа 2021 года.

Ранее сельхозперепись была проведена в 2016 году, тогда было зафиксировано 36 тыс. сельскохозяйственных организаций, из которых 67% - малые предприятия.

Благодаря сельскохозяйственной микропереписи можно промониторить перемены, которые происходят в аграрном секторе за последние пять лет. На всей территории России микроперепись пройдёт с 1 по 30 августа, пишет ИА "Тюменская линия".