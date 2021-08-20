Тюменские отряды мэра завершают сезон

Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени

Сегодня последний рабочий день подростков в "Отрядах мэра" в этом сезоне. За три месяца состоялось четыре смены, в течение которых было предоставлено более 4,5 тысяч рабочих мест для мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 17 лет, а также более 100 рабочих мест для совершеннолетних, выполнявших обязанности бригадиров и диспетчеров.

24 августа в 11 часов на площади у здания городской администрации пройдет закрытие "Трудового лета — 2021". Участниками мероприятия станут основатели проекта "Отряды мэра", представители городской администрации, предприятий-партнеров и, конечно же, главные герои праздника – тюменские школьники.

По традиции на церемонии подведут итоги работы и наградят лучших работников. Двадцать пять ребят, отработавшие максимальное количество времени в течение лета, отправятся на осенние каникулы в один из детских центров. Не останутся без внимания и наставники подростков. Бригадиров, посвятивших "Отрядам мэра" не один год, отметят подарками от партнера проекта аквапарка "ЛетоЛето".