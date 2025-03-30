На первую смену "Отрядов мэра" можно будет записаться на следующей неделе

4 апреля откроется онлайн-запись подростков 14-17 лет на первую смену "Отрядов мэра".

Трудоустроиться смогут 1 тыс. 950 "муравьев". Им предстоит поработать по три часа в течение 10 рабочих дней, с 5 по 20 июня. Для них предусмотрена зарплата 7086,32 руб.

Как выяснил "Вслух.ру", для подростков будет доступно около 50 профессий для трудоустройства. Они могут поработать рабочими по благоустройству, помощниками педагогов-организаторов, библиотекарей, дизайнеров, инспекторов дорожного движения, реставраторов, экскурсоводов и т.д.

Для артистов в творческую бригаду "Кураж", помощников корреспондентов и фотокорреспондентов в пресс-центр "Спектр-М" и "Атлас", помощника культорганизатора в школу английского языка "Либортика" рабочие места предоставляются по предварительному собеседованию.

Онлайн-запись откроется на сайте отряды-мэра.рф 4 апреля в 10 часов. С 7 по 11 апреля необходимо предоставить пакет документов.

Документы для трудоустройства в "Отряды мэра" Тюмени:

- заявление и согласие по бланкам на официальном сайте;

- паспорт (2 и 3 страница, страница с пропиской) — оригинал и копия;

- СНИЛС;

- ИНН;

- медицинская справка формы 086-у (за текущий год);

- справка об отсутствии судимости (можно заказать через госуслуги);

- реквизиты лицевого счета в банке (карта "МИР" должна быть оформлена на имя работника), - сообщает Вслух.ру.