На следующей неделе начнется запись на последнюю смену "Отрядов мэра"

19 июня завершится первая смена "Отрядов мэра". А 21 июня откроется запись на третью, последнюю. Подростки от 14 до 17 лет смогут получить трудовой опыт.

Онлайн-запись откроется в следующую пятницу в 10 часов на сайте отряды-мэра.рф. Поработать предстоит с 5 по 16 августа, по три часа в день. Предлагается порядка 50 профессий на выбор. Предусмотрена зарплата 5 тыс. 247,82 рубля за смену.

Записавшимся нужно будет предоставить пакет документов с 24 по 28 июня.

Кроме того, "муравьи" могут отправить заявку в резерв на вторую смену, которая продлится с 8 по 19 июля. Письма принимают на электронную почту rezerv_om@mail.ru. Однако подача заявки в резерв не дает гарантии трудоустройства.

Телефон для справок: (3452) 51-79-51, сообщает Вслух.ру.