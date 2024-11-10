5000 подростков смогут поработать в "Отрядах мэра" в 2025 году

Тюменские подростки смогут поработать в "Отрядах мэра" в 2025 году. В бюджете города на программу временной занятости заложено 50 млн 214 тыс. руб.
Предполагается, что на работу выйдут 5000 "муравьев" от 14 до 17 лет (как и в 2024 году). Также будут трудоустроены 113 молодых людей старше 18 лет в качестве руководителей трудовых бригад.
Всего на мероприятия по работе с детьми и молодежью в бюджете на 2025 год запланировано 94 млн 15 тыс. руб. В четверг, 14 ноября, пройдут публичные слушания главного финансового документа в администрации города. Начало мероприятия в 18 часов, аккредитация начнется на час раньше, - сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru