Тюменские подростки могут записаться в резерв третьей смены "Отрядов мэра"

8 июля в Тюмени начинается вторая смена "Отрядов мэра". На работу выйдут 1950 подростков от 14 до 17 лет. Как выяснил "Вслух.ру", "муравьям" предстоит потрудиться две недели, до 19 июля, по три часа в день. При полной отработке они получат зарплату 5019,65 руб.

Напомним, что летом 2024 года в "Отрядах мэра" будет трудоустроено 5000 ребят, для них на выбор около 50 профессий в качестве работников по благоустройству, цветоводов, помощников операторов ЭВиВМ, библиотекарей, экскурсоводов, культорганизаторов, реставраторов, социальных работников, закройщиков, ландшафтных дизайнеров и т.д. Также работают бригады пресс-центра и артисты.

Желающие смогут записаться в резерв третьей смены, которая продлится с 5 по 16 августа, по почтеrezerv_om@mail.ru, сообщает Вслух.ру.