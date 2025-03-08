Зарплату тюменским "Отрядам мэра" в 2025 году увеличат

Тюменские подростки от 14 до 17 лет смогут поработать в "Отрядах мэра" летом 2025 года. Для них будет организовано три смены, начиная с 5 июня и до 15 августа. Каждая рассчитана на две недели, то есть 10 рабочих дней. Каждый трудовой день продлится три часа.

Получить опыт работы смогут 5000 ребят: по 1950 человек поработают в первые две смены и 1100 – в третью. В бюджете предусмотрено увеличение зарплаты для подростков на 13% - до 7 тыс. 86,32 руб. за смену.

Среди необходимых для трудоустройства документов потребуется справка об отсутствии судимости, ее можно заказать уже сейчас через госуслуги, - сообщает Вслух.ру.