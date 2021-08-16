На тюменских дорогах усилят контроль за перевозкой детей

До конца августа на федеральных трассах Тюменской области проводится профилактическое мероприятие "Дорога домой". Автоинспекторы проконтролируют водителей на соблюдение правил перевозки детей и проведут с родителями тренинги-инструктажи по использованию детских удерживающих устройств.

В 2021 году на территории региона более 5 тысяч водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. В 7 ДТП дети перевозились без детских автокресел, при этом 7 детей травмированы.

Мероприятия по контролю за соблюдением правил перевозки детей пройдут на автодорогах, в населенных пунктах, вблизи образовательных организаций, торговых центров и мест массового притяжения людей. Также запланировано проведение массовых проверок водителей, перевозящих в салонах автомобилей юных пассажиров, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.