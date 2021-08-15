София и Артем стали самыми популярными именами у тюменских родителей

Родители из Тюмени и Ялуторовска все чаще называли своих детей именами София и Артем. Среди девочек в Ишиме и Тобольске также были популярны имена Вероника и Ксения.

Рейтинг имен Тюменской области при регистрации рождения в первом полугодии 2021 года составило управление ЗАГС Тюменской области.

В Тобольске и Заводоуковске многих девочек назвали Александрой. Также сохраняется популярность таких имен как Дмитрий, Иван, Максим, Матвей, Лев, а среди девочек – Анна, Ева, Мария, Полина и Алиса, пишет ИА "Тюменская линия".

По информации Тюменьстата, в январе-мае 2021 года в Тюменской области родилось 7 тыс. 413 детей.