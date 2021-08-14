Трудные подростки стали участниками особой смены в тюменском оздоровительном лагере

Десять детей от 11 до 18 лет из разных районов Тюменской области стали участниками особой смены летнего оздоровительного лагеря "Вектор" для трудных подростков. Она называется "Как заработать честно" и состоит из двух блоков: экономической игры и профориентации.

Лагерь открылся в начале августа в селе Омутинском. Его участниками стали ребята, которые вступили в конфликт с законом, состоят на различных видах профилактического учета, испытывают трудности в социальной адаптации.

Первый блок смены будет проходить в формате экономической игры, в которой участники познакомятся с понятиями резюме, собеседование, трудоустройство, расчетный лист и другими. Второе направление посвящено профориентации и включает работу интерактивных мини-площадок и выездные мероприятия. Подростки будут знакомиться с наиболее востребованными профессиями в сельской местности, пишет "Тюменская область сегодня".

Лагерь завершит работу 27 августа. Тематическая смена на базе социально-реабилитационного центра проводится уже на протяжении пяти лет. Специалисты стараются сделать все возможное, чтобы отдых подростков был полезным и содержательным.